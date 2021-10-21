За даними Інституту перспективних досліджень, з 18 березня 2020 року до 15 жовтня 2021 року капітали найзаможніших людей США збільшилися на 2,1 трильйона доларів. Їхні колективні статки зросли на 70% – з 3 трильйонів доларів до понад 5 трильйонів доларів.

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Мільярдери у світі та США встановлюють нові рекорди

Згідно з даними Insider, з 18 березня 2020 року до 18 березня 2021 року статки найбагатших людей світу зросли на 4 трильйони доларів. Проте за цей період не лише багатії побачили більші суми на своїх рахунках, але й збільшилася безпосередня кількість мільярдерів.

Фахівці з компанії Wealth-X з'ясували, що у 2020 році кількість людей з мільярдними статками у світі перетнула позначку у 3000 осіб. Це новий рекорд. Лише у США ця цифра виросла з 614 до 745 за останній рік.

Рекордсменом став засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск, який за даними Forbes є найбагатшою людиною світу з капіталом у 219,9 мільярда доларів. З березня 2020 року його капітал збільшився на 184,8 мільярда доларів. Раніше лідерами цього рейтингу були засновник Amazom Джефф Безос та французький бізнесмен Бернар Арно. Нещодавно Ілон Маск навіть потролив Джеффа Безоса, з який вони давно конкурують.

Капітали мільярдерів з першої трійки Forbes:

Джефф Безос – 198,1 мільярда доларів;

доларів; Бернар Арно – 183,5 мільярда доларів.

Статки Джеффа Безоса з березня 2020 року по жовтень 2021 року збільшилися на 79,2 мільярда доларів, Білла Гейтса – на 34,4 мільярда доларів, Марка Цукерберга – 62,9 мільярда доларів, Воррена Баффета – 34,7 мільярда доларів.

Результати перекладу