Як тарифи Трампа вплинули на фондовий ринок США

Американська біржа завершила торги у середу, 2 квітня, із суттєвим спадом. Обвал на ринку спровокував Дональд Трамп, який запровадив нові тарифи на імпортні товари, пише 24 Канал з посиланням на BBC.

Зверніть увагу Трамп спровокував стрімкий обвал цін на нафту

Для розуміння, Трамп ввів мінімальний тариф в 10% на весь імпорт до США. Але це далеко не все, оскільки він запровадив додаткові мита для 60 країн з найбільшим торговим дисбалансом. Зокрема, йдеться про такі країни:

Європейський Союз – 20%;

Японія – 24%

Китай – 34%.

До теми! Американські компанії через мита, які запровадив Трампа імпортні товари з Канади, Мексики та Китаю на початку березня, втратили 3,6 трильйона доларів на біржі.

Акції компаній, які входять до Індексу S&P 500, впали майже на 1,5%. Тоді як Індекс Nasdaq 100 обвалився на 2%. За даними Bloomberg, вище згадані індекси впали на понад 3,5% та 4,5% відповідно. Інвесторів турбує вплив, який будуть мати мита, а також нестабільний характер їхнього оголошення адміністрацією Трампа.

Також у середу суттєво просіли акції компаній, які залежать від імпорту. Акції компанії Nike впали на 6%, а цінні папери виробника автомобілів General Motors втратили в ціні 3%. Значно просіли в ціні й акції технологічного гіганта Nvidia, яка є ключовим постачальником чипів у світі. Акції обвалилися приблизно на 5%, хоча протягом дня вони зростали в ціні. Це пов'язано з тим, що Трамп ввів мита на рівні 32% для Тайваню, де виробляють найбільше чипів у світі.

Крім того, тарифи Трампа вдарили й по компанії Ілона Маска, який інвестував в його перемогу на виборах понад 280 мільйонів доларів. Акції Tesla впали на 7%, за даними CNBC.