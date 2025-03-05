Мита Трампа спровокували обвал на фондовій біржі США

Американські акції стрімко зросли після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у 2024 році. Проте ситуація змінилася після того, як він вступив на посаду та почав реалізовувати свою політику. Перш за все йдеться про тарифи для Канади, Мексики та Китаю, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Запровадження тарифів на імпорт з Канади, Мексики та Китаю, які є ключовими торговими партнерами США, спровокувало найбільший розпродаж цінних паперів:

Для прикладу, Індекс S&P 500, який включає акції найбільших компаній на фондовій біржі, втратив усі поствиборчі здобутки.

Йдеться про зростання на 5%, додавши 2,8 трильйона доларів капіталізації. Крім того, 19 лютого індекс оновив історичний максимум, злетівши на 6,3%.

Уже після запровадження тарифів індекс знову фіксує втрати. Цей показник впав на 6,4% від рекордного рівня.

Цінні папери компанії Nvidia, яка є одним із головних техгігантів, зафіксували спад на 25% зі свого рекордного рівня від 6 січня. Лише за понеділок, 3 березня, акції подешевшали на 8,7%. Через це ринкова капіталізація компанії зменшилася на понад 800 мільярдів доларів.

Лідером за втратами на біржі є компанія Ілона Маска – Tesla. Цінні папери виробника електрокарів обвалилися на 45% від пікового значення, яке зафіксували наприкінці 2024 року. Акції компанії зросли майже вдвічі після президентських виборів, адже інвестори очікували на вигоду від співпраці Дональда Трампа та Ілона Маска.

Загалом американські компанії після запровадження мит на імпорт з Канади, Мексики та Китаю втратили на фондовому ринку 3,6 трильйона доларів.