Скільки Ілон Маск витратив на кампанію Трампа

Журналісти проаналізували документи Федеральної виборчої комісії та з'ясували, скільки саме Ілон Маск витратив на передвиборчу кампанію Дональда Трампа та інших республіканців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post.

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Згідно з останніми даними, Ілон Маск став найбільшим політичним донором у виборчому циклі 2024 року. Крім того, додають, що найбагатша людина світу відіграла важливу роль у створенні America PAC. Це організація, що працювала на підтримку Трампа і залучила на його кампанію 263 мільйони доларів.

Тоді як Ілон Маск витратив на підтримку Трампа, щонайменше, 288 мільйонів доларів. Зокрема, відомо, що мільярдер вказав у декларації внесок у розмірі 11,2 мільйона доларів до America PAC на "стимулювання підписання петицій".

До теми! Станом на 3 лютого 2025 року капітал Ілона Маска оцінюють в 433 мільярди доларів. З початку року він став багатшим на 699 мільйонів доларів, за даними Bloomberg.

Крім того, наприкінці жовтня 2024 року Маск організував лотерею з роздачі по мільйону доларів серед зареєстрованих виборців, які підписали спеціальну петицію. На цю "акцію" Маск витратив 52 мільйони доларів.

Зверніть увагу! Ставка Ілона Маска на Трампа максимально спрацювала. Адже відразу за кілька днів після перемоги Дональда Трампа його статки зросли на понад 26 мільярдів доларів. Загалом статки найбагатших людей світу збільшилися на більше ніж 60 мільярдів доларів.