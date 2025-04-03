Світові ціни на нафту на сьогодні

У четвер, 3 квітня, еталонні бренди нафти стрімко падають в ціні. Ціни на нафту розширили втрати ще з попередньої торгової сесії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Ринок нафти реагує обвалом на рішення президента США Дональда Трампа щодо запровадження масштабних тарифів на імпортні товари. На думку інвесторів ці мита спровокують глобальну торгівельну війну, що призупинить економічне зростання і обмежить попит на паливо.

Цікаво! Росія обмежила експорт нафти з порту в Чорному морі. Це реакція Москви на заяви Дональда Трампа про можливе посилення санкцій проти Росії. Річ у тому, що у Трампа незадоволені прогресом у переговорах щодо припинення вогню в Україні.

Скільки коштує нафта сьогодні

Ціна нафти Brent обвалилася на 1,60 долара або на 2,13% з початку торгів. Бренд нафти торгується на рівні 73,35 долара за барель. Днем раніше сировина впала в ціні на 3,2%, що є найбільшим падінням за сесію з 5 березня.

Нафта West Texas Intermediate подешевшала на 1,62 долара або на 2,26%. Американська нафта зараз коштує 70,09 долара за барель. За попередній день нафта зафіксувала спад на рівні 3,4%.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: