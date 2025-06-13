Як фондові ринки світу відреагували на атаку Ізраїлю на Іран

У п'ятницю, 13 червня, на світових біржах зафіксували спад. Головна причина – удари Ізраїлю по Ірану, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Зокрема, фондові ринки Азії обвалилися, як і ф'ючерси на Волл-стріт:

Індекс S&P 500, який включає цінні папери найдорожчих компаній на біржі, впав на 1,7%, тоді як індекс Nasdaq зафіксував спад на рівні 1,8%;

Європейський індекс STOXX 50 втратив 1,6% на ринку;

Ключовий індекс на японській біржі – Nikkei – подешевшав на 1,3%;

Акції, які входять до індексу KOSPI на ринку Південної Кореї, впав на 1,1%;

Гонконзький індекс втратив Hang Seng 0,8%.

Серед інвесторів зростає попит на активи-гавані. Для прикладу, вони обирають золото та швейцарський франк. На фоні цього, ціна золота зросла на 1,5%. Наразі дорогоцінний метал торгується на рівні 3434 доларів за унцію. Ціна золота впритул наблизилася до рекордної позначки в понад 3500 доларів за унцію, яку зафіксували у квітні 2025. року.

Нагадаємо, що атака Ізраїля на Іран спровокувала стрімке зростання цін на нафту. Еталонні бренди нафти подорожчали на понад 9%, що найбільшим зростанням з 2022 року, коли Росія почала повномасштабну війну проти України.