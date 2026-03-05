Як працює обмеження тіньового флоту Росії?

Про те, чому потрібна конфіскація російської нафти, розповів Володимир Зеленський в інтерв'ю для The Independent.

Президент України повідомив, що питання тіньового флоту Росії стосується не лише України, а також Європи загалом. Зокрема законодавства. На думку президента, потрібно ухвалити зміни, щоб був дозвіл на конфіскацію нафти після зупинки таких танкерів.

Зеленський наголосив, що зараз підсанкційні танкери переважно відпускають після зупинки через 3 – 5 днів. І це не створює збитків для Росії. Зокрема президент пояснив, що конфіскація потрібна не для того, аби Україна могла заробити на ресурсах з танкерів.

Нам не потрібна російська нафта, і ми не хочемо заробляти на ній. Але ми не хочемо, щоб росіяни заробляли, тому що ці доходи вони використають на війну – на полі бою проти нас,

– сказав Зеленський.

Тобто йдеться виключно про обмеження для російського флоту й економіки країни-агресорки.

Що відомо про арешти танкерів Росії?

Європа та США визнають, що російський тіньовий флот є загрозою, тож регулярно ухвалюють нові санкції. Відомо, що 20-й пакет обмежень якраз стосується ситуації в морі.

Зокрема ефективним вважається спосіб затримання та арешту суден. Одне з таких нещодавно затримали військові Бельгії за підтримки Франції.

Міністр оборони Тео Франкен повідомив у Х, що бельгійські військовослужбовці провели операцію з назвою "Синій порушник". За результатами – вдалося затримати танкер тіньового флоту Росії.

Судно відправили до порту Зебрюгге, де його арештували. Відомо, що для Бельгії це була перша операція із затримання російського танкера.

