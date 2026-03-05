Що відомо про нові вантажі з Росії для Індії?

Розвантаження цих танкерів має відбутися в індійських портах уже на цьому тижні, повідомляє Bloomberg.

Яка інформація про ці танкери вже відома:

загалом ці танкери перевозять 1,4 мільйона барелів нафти марки Urals;

перевезення здійснюють судна "Odune" та "Matari".

"Odune", судно типу "Suezmax" з 730 000 барелів нафти, прибуло до Парадіпа на східному узбережжі Індії в середу, хоча неясно, чи його вже розвантажили. "Matari", судно типу "Aframax" з понад 700 000 барелів нафти, прибуде до Вадінара на заході Індії в четвер,

– вказує видання.

Цікаво, що це не єдине судно, що змінило своє призначення. Зокрема, танкер "Indri", який раніше прямував до Сінгапуру різко повернув на північ у напрямку Індії. Як відомо, на борту цього судна знаходиться 730 000 барелів нафти марки Urals

Цікаво! Судна Odune, Matari та Indri потрапили під санкції великої Британії та ЄС ще торік.

Зауважимо, що вартість російської нафти відчутно зросла. За даними Trading Economics, Urals сьогодні фіксується на рівні – 70,31 долара за барель. Проте Індія отримує російську нафту зі значними знижками, подекуди вони сягають більш як 10 доларів за барель.

Чому Індія скорочувала закупівлі російської нафти?