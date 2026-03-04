Чи отримає Росія вигоду від ситуації на Близькому Сході?

Росія надзвичайно залежна від доходів від нафти. Наразі ця сировина різко зросла в ціні на фоні ситуації на Близькому Сході.

У коментарі 24 Каналу експерт Геннадій Рябцев вказав, що, імовірно, зміни через ситуацію на Близькому Сході короткострокові. Відповідно, цей фактор не матиме вагомого впливу на російську нафту.

До того ж як вважає Рябцев, ескалація цього конфлікту навряд відбуватиметься далі. Зокрема, через різницю між військово-технічним рівнем США та Ірану.

Своєю чергою, економіст Іван Ус вказує на те, що довший конфлікт в регіоні буде вигідним для Росії. Проте варто зважати і на те, що попри загальне здорожчання нафти, на російську сировину діють значні знижки.

Іван Ус Кандидат економічних наук, головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень Тобто якщо світові ціни сягають 80 доларів за барель, то російська марка котирується на рівні 50 доларів за барель, адже знижка у лютому сягає 30 доларів на одному барелі.

Зауважимо, що за словами президента Центру глобальної стратегії "Стратегія XXI" Михайла Гончара, занепокоєння, щодо імовірності зростання ціни нафти до 200 доларів за барель – надзвичайно вигідне для Росії. Адже подібні вкиди створюють ажіотаж.

Важливо! Як приклад, можна згадати ситуацію 2025 року. Тоді через ірано-ізраїльський конфлікт ширилися чути про здорожчання нафти до 350 доларів за барель. Але зростання не перевищило і позначки 100 доларів.

Який вплив на російсько-українську війну матиме ситуація на Близькому Сході?