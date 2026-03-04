Чому Росія може перенаправити нафту до Індії?

Близько 9,5 мільйона барелів російської нафти вже перебувають на танкерах поблизу індійських вод і можуть прибути протягом кількох тижнів, про що пише Reuters.

Індія вразлива до перебоїв із постачанням: запаси сирої нафти покривають лише близько 25 днів попиту. Водночас нафтопереробні заводи мають так само обмежені запаси дизельного пального, бензину та скрапленого нафтового газу.

Джерело в уряді Індії повідомило, що Нью-Делі шукає альтернативні джерела постачання, готуючись до можливого продовження конфлікту на Близькому Сході – понад 10–15 днів.

Важливо! Перебої вже мають негайні наслідки для ринку: близько 40% імпорту сирої нафти Індією проходить через Ормузьку протоку – найважливіший у світі маршрут експорту нафти. Майже повне закриття цього шляху змусило третього за величиною споживача нафти у світі шукати альтернативи.

Індійські нафтопереробні заводи переробляють близько 5,6 мільйона барелів нафти на добу. Станом на зараз Росія готова допомогти Індії покрити до 40% її потреб у сирій нафті. Про це зокрема пише російське медіа "The Moscow Times".

Віцепрем'єр ​Олександр ​Новак заявив, що Росія "завжди готова" та буде продавати нафту, якщо її будуть купувати.

Імпорт російської нафти до Індії у січні знизився приблизно до 1,1 млн барелів на добу – це найнижчий рівень із листопада 2022 року. Річ у тім, що Нью-Делі намагався пом’якшити наслідки американських мит.

Частка російської нафти в загальному імпорті тоді знизилася до 21,2%. Але за словами джерела, у лютому вона знову зросла – приблизно до 30%.

Нагадаємо! Минулого місяця Дональд Трамп погодився скасувати штрафні мита на імпорт з Індії, які запроваджені через купівлю російської нафти.

Зокрема Росія також готова продавати Індії скраплений природний газ після того, як один із ключових постачальників – Катар – у понеділок зупинив виробництво через розширення конфлікту. Індійські компанії вже скоротили постачання газу деяким промисловим споживачам, щоб впоратися з дефіцитом.

І Китай, і Індія – найбільші споживачі енергії в Азії – отримують близько половини імпорту сирої нафти з Близького Сходу. Проте Індія має значно менші запаси, ніж Китай, і тому більш вразлива до регіональних перебоїв, особливо після скорочення закупівель російської нафти під тиском США.

Що ще слід знати про ситуацію?