Как работает ограничение теневого флота России?

О том, почему нужна конфискация российской нефти, рассказал Владимир Зеленский в интервью для The Independent.

Смотрите также До коллапса 15 дней: страны Персидского залива экстренно "консервируют" добычу нефти

Президент Украины сообщил, что вопрос теневого флота России касается не только Украины, а также Европы в целом. В частности законодательства. По мнению президента, нужно принять изменения, чтобы было разрешение на конфискацию нефти после остановки таких танкеров.

Зеленский отметил, что сейчас подсанкционные танкеры преимущественно отпускают после остановки через 3 – 5 дней. И это не создает убытков для России. В частности президент объяснил, что конфискация нужна не для того, чтобы Украина могла заработать на ресурсах с танкеров.

Нам не нужна российская нефть, и мы не хотим зарабатывать на ней. Но мы не хотим, чтобы россияне зарабатывали, потому что эти доходы они используют на войну – на поле боя против нас,

– сказал Зеленский.

То есть речь идет исключительно об ограничениях для российского флота и экономики страны-агрессора.

Что известно об арестах танкеров России?

Европа и США признают, что российский теневой флот является угрозой, поэтому регулярно принимают новые санкции. Известно, что 20-й пакет ограничений как раз касается ситуации в море.

В частности эффективным считается способ задержания и ареста судов. Одно из таких недавно задержали военные Бельгии при поддержке Франции.

Министр обороны Тео Франкен сообщил в Х, что бельгийские военнослужащие провели операцию под названием "Синий нарушитель". По результатам – удалось задержать танкер теневого флота России.

Судно отправили в порт Зебрюгге, где его арестовали. Известно, что для Бельгии это была первая операция по задержанию российского танкера.

Что еще нужно знать о теневом флоте России?