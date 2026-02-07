Заборонено відмовляти клієнтам: що робити, якщо в обміннику не приймають старі долари

Частина українських обмінників ділить долари на старі й нові, що юридично не має жодного підтвердження чи пояснення. Однак ситуації, коли працівники банків та обмінників відмовляються приймати купюри або занижують на них курс – не поодинокі.

Які долари називають старими та чому їх не приймають?

Про те, чому банки та обмінні пункти можуть не приймати старі долари, йдеться у повідомленні ПриватБанку.

Банкноти можуть не приймати, бо вони "інші". І тут йдеться не лише про те, що змінюють дизайн. Є невидимі елементи, які убезпечують купюри від фальшу. Їх може не помітити пересічна людина, проте спеціаліст легко знайде невідповідність.

Наприклад, купюри до 1996 року не мають інфрачервоної захисної нитки. Під час перевірки у валютних детекторах вони не світяться. Уже з роками придумали такий захисний метод, тож раніше надруковану купюру елементарно можуть сприйняти за підробку.



Як змінювавався дизайн купюри у 100 доларів / U.S. Currency Education Program

Якщо ж говорити про банкноти номіналом 100 доларів, старими називають купюри до 2013 року, а новими – сині з 3D-стрічкою, які друкували після 2013 року.

Так, кілька років тому в Україні говорили, що долари 1992 року та 1996 року ніде не будуть приймати. Це були лише чутки. Проте на них зреагували обмінники. Певні організації дійсно давали на такі купюри нижчий курс, та навіть ідеальні долари приймали за суттєво зниженою ціною.

Важливо! Юридично не існує старих та нових доларів. Усі долари з 1914 року є законним платіжним засобом.

До речі, такою політикою послуговуються навіть у США. Абсолютно всі банкноти з різними дизайнами залишаються юридично дійсними для платежів.

Що робити, якщо старі долари не приймають?

Хоча Нацбанк України підтримує рішення США, деякі обмінники все ж можуть не прийняти вашу валюту через рік випуску або дизайн. Тоді за постановою НБУ можна оскаржувати таке рішення. Для цього достатньо залишити заяву на сайті Національного банку.

Банкам, небанківським установам заборонено відмовляти клієнтам у здійсненні валютно-обмінних операцій з банкнотами іноземної валюти, які за дизайном і елементами захисту повністю відповідають зразкам та описам, що наведені на сторінках офіційних сайтів центральних/національних банків іноземних держав, справжність яких підтверджена з використанням відповідного обладнання,

– зазначають в НБУ.

Тож, важливо ознайомитись із тим, які особливості має валюта різних років випуску та дизайну, щоб відстояти своє право на належний обмін доларів.

