Чи реально обміняти долари, де є невеликі пошкодження?

У 2023 році НБУ скасував поняття незначно зношена банкнота, повідомляє 24 Канал з посиланням на регулятора.

Завдяки цим змінам регулятор прагнув виключити "людський фактор" при визначенні стану банкнот. Тобто, зробити цю процедуру простішою.

Регулятор заборонив банкам та небанківським установам відмовляти клієнтам у обміні іноземної валюти, яка за дизайном і елементами захисту повністю відповідає зразкам та описам іноземних центральних банків, та справжність якої підтверджена з використанням відповідного обладнання,

– наголошується у повідомленні НБУ.

Якщо купюра матиме невеликі потертості, плямки чи порізи, їх мають обміняти за стандартним курсом. Складніша ситуація з банкнотами, що мають ознаки значного зношення:

ці купюри передають на інкасо;

тобто вашу банку надсилають іноземному банку кореспонденту для обміну, повідомляє ресурс "Гаразд"

Важливо! Обмін в такому випадку здійснюється за тарифами фінустанови.

За процедурою інкасо банки приймають значно зношені/пошкоджені банкноти іноземної валюти, передають їх до банків країни походження або до іноземних банків (банків-кореспондентів), з якими укладені угоди щодо обміну таких пошкоджених банкнот та обмінюють купюри на придатні до обігу,

– наголошує видання.

Водночас небанківські установи діють за дещо схемою. Прийняті банкноти вони спочатку передають до українських банків з якими укладено спеціальні договори.

Зверніть увагу! Процедура інкасо може бути тривалою в часі.

