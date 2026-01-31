Які купюри важко підробити?

Топ-три банкноти, які дуже важко підробити, називає bestbrokers.

Перша місце посідає 100 швейцарських франків, випуск 2019 рок. Банкнота номіналом 100 франків оснащена 20 передовими елементами захисту, що робить її найскладнішою для підробки серед усіх можливих розглянутих купюр.

Серед цих елементів:

суміщений малюнок;

видимий на просвіт (візерунок, надрукований одночасно з обох боків банкноти);

захисна нитка;

рельєфний друк;

водяний знак;

мікроперфорація;

інфрачервоні властивості;

елементи, видимі в ультрафіолетовому світлі;

візерунок, відомий як сузір’я EURion.

Станом на кінець 2023 року в обігу перебувало 144,3 мільйона таких банкнот, що становило 27,22% від загальної кількості 530 мільйонів банкнот у Швейцарії. Це робить її найпоширенішим номіналом у країні.

Найпоширеніша в Індонезії банкнота – купюра 50 000 рупій, випущена 17 серпня 2022 року, – посідає друге місце з 17 сучасними елементами захисту від підробок. Серед них – водяний знак із зображенням Джуанда Картавідаяї та магнітна захисна нитка, яка стає видимою при перегляді на світло.

Цікаво! Банкнота також містить тактильні елементи, що допомагають сліпим і людям зі зниженим зором визначити її номінал, приховане зображення та мікродрук, який можна прочитати лише за допомогою лупи.

На третьому місці – банкнота 50 євро та 50 австралійських доларів, кожна з яких має по 16 складних елементів захисту. Серед них:

голограми;

прозорі елементи;

прозорі віконця;

інталійний (рельєфний) друк;

фарби, що змінюють колір залежно від кута огляду.

Євро, який використовується у 20 країнах Європейського Союзу, є другою за обсягом торгів валютою у світі після долара США. Це найпоширеніший номінал у єврозоні, який становить майже половину всіх євробанкнот.

Зауважте! Цю купюру було введено 4 квітня 2017 року в межах серії "Європа", другого покоління банкнот євро.

В Австралії банкнота 50 доларів, випущена 18 жовтня 2018 року і прозвана "ананасом" через свій жовтуватий колір, є найпоширенішою купюрою. За даними центрального банку країни, вона становить більшість банкнот, які видають банкомати.

Окрім Австралії та її територій, австралійський долар також є законним платіжним засобом у трьох острівних державах Тихого океану: Кірибаті, Науру та Тувалу. Австралійські банкноти виготовляють із міцного полімеру і вони відомі своїми надзвичайно складними для підробки елементами захисту.

Що робити, якщо є сумніви щодо справжності грошей?

У разі виникнення сумнівів щодо справжності банкнот, можна звертатися до банків, які передають ці банкноти для проведення досліджень Національному банку. Про це нагадали в НБУ.

Дослідження здійснюються безоплатно. А після результатів клієнтам відшкодовують відповідну суму.

Банкноти іноземної валюти, які визнані справжніми, незалежно від ступеня зношення чи пошкодження, повертаються власнику.

Важливо! Підроблені банкноти вилучаються без відшкодування їхньої вартості.

Чи легко підробити гривню?