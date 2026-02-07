Какие доллары называют старыми и почему их не принимают?

О том, почему банки и обменные пункты могут не принимать старые доллары, говорится в сообщении ПриватБанка.

Банкноты могут не принимать, потому что они "другие". И здесь речь идет не только о том, что меняют дизайн. Є невидимые элементы, которые защищают купюры от фальши. Их может не заметить обычный человек, однако специалист легко найдет несоответствие.

Например, купюры до 1996 года не имеют инфракрасной защитной нити. Во время проверки в валютных детекторах они не светятся. Уже с годами придумали такой защитный метод, поэтому ранее напечатанную купюру элементарно могут принять за подделку.



Как менялся дизайн купюры в 100 долларов / U.S. Currency Education Program

Если же говорить о банкнотах номиналом 100 долларов, старыми называют купюры до 2013 года, а новыми – синие с 3D-лентой, которые печатали после 2013 года.

Так, несколько лет назад в Украине говорили, что доллары 1992 года и 1996 года нигде не будут принимать. Это были лишь слухи. Однако на них среагировали обменники. Определенные организации действительно давали на такие купюры ниже курс, и даже идеальные доллары принимали по существенно сниженной цене.

Важно! Юридически не существует старых и новых долларов. Все доллары с 1914 года являются законным платежным средством.

Кстати, такой политикой пользуются даже в США. Абсолютно все банкноты с различными дизайнами остаются юридически действительными для платежей.

Что делать, если старые доллары не принимают?

Хотя Нацбанк Украины поддерживает решение США, некоторые обменники все же могут не принять вашу валюту из-за года выпуска или дизайна. Тогда по постановлению НБУ можно обжаловать такое решение. Для этого достаточно оставить заявление на сайте Национального банка.

Банкам, небанковским учреждениям запрещено отказывать клиентам в осуществлении валютно-обменных операций с банкнотами иностранной валюты, которые по дизайну и элементам защиты полностью соответствуют образцам и описаниям, приведенных на страницах официальных сайтов центральных/национальных банков иностранных государств, подлинность которых подтверждена с использованием соответствующего оборудования,

– отмечают в НБУ.

Поэтому, важно ознакомиться с тем, какие особенности имеет валюта разных лет выпуска и дизайна, чтобы отстоять свое право на надлежащий обмен долларов.

