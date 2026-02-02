Чому біткойн впав у ціні?

У світі знижується інтерес до біткойна, а відплив капіталу з ринку криптовалют тисне на курс. Про це в коментарі 24 Каналу розповів фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Як пише Bloomberg, 2 лютого біткойн впав до 10-місячного мінімуму після розпродажу вихідних, продовживши падіння на понад 40% з жовтня, коли він сягнув історичного максимуму у 126 тисяч доларів.

За даними CoinMarketCup, станом на 18:10 за київським часом ціна токена перебувала на рівні близько 79 тисяч доларів.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Біткойн уже давно знаходиться поза світовим трендом ліквідності. Гроші дуже мало заходять у цей напрям. Головним маркет-мейкером цього ринку залишаються спотові фонди, які залучають кошти на купівлю саме криптовалюти. Ось там не спостерігалося стабільного припливу валюти. З початку року там якісь були рухи, але вони були настільки нестабільними, що казати, що там люди цікавляться біткоїном – ні.

За словами експерта, останнім часом біткойн не зростав, а деякі інвестори забирали гроші з крипторинку й перекладали їх у золото. Ринок відчував відплив капіталу, що стримувало його зростання.

Андрій Шевчишин говорить, що перетоки валюти в золото й срібло сформували історичні "бульбашки", які, ймовірно, луснули минулого тижня, коли ціна золота почала стрімко падати.

Продовжуємо спостерігати цей відтік, який тисне на курс. Чи може він і далі піти вниз? Так, бо продовжується відтік коштів, хоча його потенціал зменшується й зменшується. Усі, хто хоче залишитися, залишаються в очікуванні, що в майбутньому все це якось відіграє. І залишились такі міцні гравці, які залишаються з вірою в біткойн, що буде стримувати подальші сильні рухи,

– резюмує фінансовий аналітик.

Експерт зазначає, що попри тиск і нестабільність ринку нині криптовалюти показали менше коливання, ніж золото та срібло. Інтерес до крипторинку буде підтримувати й те, що країни, як-от Швейцарія, продовжують розвивати цей напрям.

Динаміка курсу біткойна. Джерело – CoinMarketCup

Чи вигідні інвестиції у біткойн?

На думку фінансового аналітика Андрія Шевчишина, поточна ціна на біткойн може видатися привабливою для інвестицій. Водночас існує ймовірність подальшого зниження з огляду на ринкові цикли.

Раз на 4-літній цикл ринку біткойн повинен сходити десь на рівень своєї собівартості. І якщо це так, то десь зниження можливе. Але це, скоріше за все, буде останнє зниження для нього, бо коли ринок іде за ціною активу нижче собівартості майнингу, це призводить до перерозподілу й ситуація починає вирівнюватися. У криптовалютного ринку не така довга історія, проте у ній він ніколи більш як три місяці не знаходився нижче, ніж собівартість майнингу,

– говорить експерт.

За словами Андрія Шевчишина, собівартість біткойна значною мірою залежно від вартості електроенергії.

Зверніть увагу! За даними MacroMicro, середні витрати на майнінг біткойна за підсумком 1 лютого становили 96,5 тисячі доларів.

Як змінювалась вартість біткойна?