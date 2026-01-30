Як обміняти старі долари?

Зазвичай старими називають долари, випущені раніше. Зокрема, у 1996 році.

Читайте також У лютому українцям нададуть нову допомогу: інструкція для оформлення виплат

Вони чинні, як і та валюта, що випускалася пізніше. Тобто, так долари можна вільно обміняти, повідомляє Нацбанк.

Регулятор заборонив банкам та небанківським установам відмовляти клієнтам у обміні іноземної валюти, яка за дизайном і елементами захисту повністю відповідає зразкам та описам іноземних центральних банків, та справжність якої підтверджена з використанням відповідного обладнання,

– зазначає НБУ.

Важливу роль грає саме стан банкноти при обміні:

У 2023 році НБУ скасував поняття "незначно зношена банкнота". Це означає, що купюра з невеликими пошкодженнями має вільно обмінюватись за встановленим в установі курсом. Такі зміни є закономірними, з урахуванням того, що регулятор прагне уникнути впливу людського фактора на процес перевірки банкноти.

Складнішим є обмін купюри, що має ознаки значного зношення. Адже така банкнота віддається на інкасо. Процедура відбувається за тарифами фінустанови, повідомляє ресурс "Гаразд"

За процедурою інкасо банки приймають значно зношені /пошкоджені банкноти іноземної валюти, передають їх до банків країни походження або до іноземних банків (банків-кореспондентів), з якими укладені угоди щодо обміну таких пошкоджених банкнот та обмінюють купюри на придатні до обігу,

– вказує видання.

Що ще важливо знати про валюту зараз?