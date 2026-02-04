Як саме змінилась ціна біткойна?

Ще 3 лютого біткойн обвалився на майже 7%. Тоді він сягнув – 72 877 доларів за монету, повідомляє Bloomberg.

Читайте також Трамп про все домовився: що відбувається з цінами на нафту зараз

Можна сказати, що наразі оптимізм, який існував на початку вступу Трампом на посаду президента вдруге, випарувався. Нагадаємо, тоді нова адміністрація підтримала крипторинок.

Зниження відбувається після волатильного тижня на світових ринках, який також спостерігався різкими коливаннями цін на золото та срібло. Хоча дорогоцінні метали знайшли покупців у вівторок після нещодавніх втрат, криптовалюти не змогли отримати підтримку,

– вказує видання.

Також на вартість біткойна вплинули:

напруга між США та Іраном;

масова ліквідація трейдерів;

відступ індексу S&P 500 від рекордних значень;

збільшення цін на нафту.

Важливо розуміти, що зараз ринок активно спостерігає за подальшими діями Трампа. Адже зміни в політиці США сильно впливають на крипторинок.

Падіння біткойна викликає сумніви щодо його функціонування як своєрідного "цифрового золота", оскільки він не діяв як безпечна гавань у період підвищеної геополітичної невизначеності,

– наголошує видання.

Яка ціна біткойна зараз?

На момент написання публікації, вартість біткойна була дещо вища. Проте крипта так і не повернулась до колишніх значень, повідомляє investing.com.



Яка змінилась вартість BTC 4 лютого 2026 року / Скриншот з сервісу investing.com

Що ще важливо знати про зміну ціни біткойна?