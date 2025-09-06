Які є найдорогоцінніші метали?

На початку вересня ціна за унцію золота сягнула історичного максимуму – понад 3 500 доларів, а ціна за злитки зросла на 34,5%, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

Крім золота, зросла ще й спотова ціна на срібло – на 0,4% до майже 41 долара за унцію. Це найвищий рівень ціни з вересня 2011 року.

Цікаво, що крім золота та срібла не менш коштовними є платина та паладій. Ціна на них сягає навіть більше, аніж за срібло – майже 1 400 доларів за платину (ціна трішки впала станом на сьогодні) та 1 137 доларів за паладій (вартість залишається стабільною).

Скільки коштують інші метали?

Ціни на технологічні метали подекуди сягають тисячі доларів за кілограм. Відтак, найдорожчим серед них є германій, свідчать дані Strategic Metals Invest.

Поточна ціна на германій становить 5 800,30 доларів за кілограм, від початку року ціна зросла на 40,76%.

Натомість ціна за кілограм ренію становить 3 773,60 доларів.

Не відстає за ціною гелій, який коштує 1 163,20 доларів за кілограм, а його зростання від початку 2025 року сягнуло 23,68%.

Поточна ціна індію становить 805,40 доларів США за кг. Зміна ціни з початку року становить +15,25%.

Що відомо про вартість металів?