Які є найдорогоцінніші метали?
На початку вересня ціна за унцію золота сягнула історичного максимуму – понад 3 500 доларів, а ціна за злитки зросла на 34,5%, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.
Крім золота, зросла ще й спотова ціна на срібло – на 0,4% до майже 41 долара за унцію. Це найвищий рівень ціни з вересня 2011 року.
- Цікаво, що крім золота та срібла не менш коштовними є платина та паладій. Ціна на них сягає навіть більше, аніж за срібло – майже 1 400 доларів за платину (ціна трішки впала станом на сьогодні) та 1 137 доларів за паладій (вартість залишається стабільною).
Скільки коштують інші метали?
Ціни на технологічні метали подекуди сягають тисячі доларів за кілограм. Відтак, найдорожчим серед них є германій, свідчать дані Strategic Metals Invest.
- Поточна ціна на германій становить 5 800,30 доларів за кілограм, від початку року ціна зросла на 40,76%.
- Натомість ціна за кілограм ренію становить 3 773,60 доларів.
- Не відстає за ціною гелій, який коштує 1 163,20 доларів за кілограм, а його зростання від початку 2025 року сягнуло 23,68%.
- Поточна ціна індію становить 805,40 доларів США за кг. Зміна ціни з початку року становить +15,25%.
Що відомо про вартість металів?
Як повідомляє НБУ, вартість золота за грам залежить від категорії. Відтак найдорожче коштуватиме саме банківський метал, а це 4 593,21 гривні за грам.
На початку вересня зафіксувалося здорожчання міді в світі – за тонну треба віддати 9 928 доларів. У липні 2025 року ціна сягала вже 10 тисяч за тонну.
Водночас металолом станом на серпень був в ціні на такому рівні: за кілограм чорних металів давали від 3 до 6 гривень, аза кілограм латуні – від 150 до 190 гривень, а за кілограм алюмінію – від 55 до 80 гривень.