Яка вартість банківського золота в Україні?
3 вересня регулятор дещо скоригував ціни на золото, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Залежно від категорії, вартість золота за грам така:
- Банківський метал – 4 593,21 гривні за грам.
- Банківський метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості: 4 579,73 гривні за грам.
- Метал, який не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 4 547,28 гривні за грам.
Яка ціна на золотий лом в Україні 3 вересня?
Вартість золота "у брухті", залежить від проби і складає:
- 333 проба: 1514,24 гривні за грам
- 375 проба: 1 705,23 гривні за грам;
- 500 проба: 2 273,64 гривні за грам;
- 583 проба: 2 651,06 гривні за грам;
- 585 проба: 2 660,16 гривні за грам;
- 750 проба: 3 410,46 гривні за грам;
- 900 проба: 4 092,55 гривні за грам;
- 916 проба: 4 165,31 гривні за грам;
- 958 проба: 4 356,29 гривні за грам;
- 999 проба: 4 542,73 гривні за грам.
Що потрібно знати про золото зараз?
- Найбільше золота добув та спожив у 2024 році Китай. Пекін продовжує розвивати цю галузь, а також накопичувати значні запаси металу. Таким чином Китай хоче зменшити залежність від американського долара. Зауважимо, що багато золота видобувають також Росія і Австралія.
- 2 вересня ціни на золото сягнули нового максимуму. Експерти прогнозують, що вартість цього металу зростатиме і надалі.
- В Україні також видобувається золото. Зокрема, такого роду копалини є у Кіровоградській, Закарпатській та Дніпропетровській областях.