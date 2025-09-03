Яка вартість банківського золота в Україні?

3 вересня регулятор дещо скоригував ціни на золото, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Читайте також Подорожчання відчутне: скільки коштує 1 барель нафти на ринку зараз

Залежно від категорії, вартість золота за грам така:

Банківський метал – 4 593,21 гривні за грам.

Банківський метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості: 4 579,73 гривні за грам.

Метал, який не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 4 547,28 гривні за грам.

Яка ціна на золотий лом в Україні 3 вересня?

Вартість золота "у брухті", залежить від проби і складає:

333 проба: 1514,24 гривні за грам

375 проба: 1 705,23 гривні за грам;

500 проба: 2 273,64 гривні за грам;

583 проба: 2 651,06 гривні за грам;

585 проба: 2 660,16 гривні за грам;

750 проба: 3 410,46 гривні за грам;

900 проба: 4 092,55 гривні за грам;

916 проба: 4 165,31 гривні за грам;

958 проба: 4 356,29 гривні за грам;

999 проба: 4 542,73 гривні за грам.

Що потрібно знати про золото зараз?