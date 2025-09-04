Скільки сьогодні коштує грам срібла "у брухті"?
Вартість грама срібла залежить від проби, тобто, чистоти металу, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Станом на 4 вересня, вартість 1 граму срібла без ПДВ така:
- 375 проба: 19,19 гривні за грам;
- 500 проба: 25,58 гривні за грам;
- 750 проба: 38,37 гривні за грам;
- 800 проба: 40,93 гривні за грам;
- 830 проба: 42,46 гривні за грам;
- 875 проба: 44,77 гривні за грам;
- 900 проба: 46,04 гривні за грам;
- 916 проба: 46,86 гривні за грам;
- 925 проба: 47,32 гривні за грам;
- 960 проба: 49,11 гривні за грам;
- 999 проба: 51,11 гривні за грам.
Яка ціна срібла в злитках?
НБУ також реалізує срібло в злитках. Сьогодні його ціна за грам (без ПДВ) така:
- "Чисте" срібло, що вважається банківським металом – 53,85 гривні за грам.
- А от банківське срібло, яке потребує доведення його визнаними виробниками до визначених стандартів якості – 51,16 гривні за грам.
Що зараз відбувається з дорогоцінними металами?
- 1 вересня спотова вартість срібла сягнула рекордного значення – 40,29 долара за унцію. З початку року ціна цього дорогоцінного металу зросла на 40%.
- 2 вересня золото подорожчало на 0,9%, сягнувши 3 508 доларів за унцію. Це рекордне значення. За 2025 вартість золота уже зросла на майже 30%, імовірно, збільшення відбуватиметься і надалі.
- Найбільше золота добуває і споживає саме Китай. Також багато цього дорогоцінного металу у Росії і Австралії.