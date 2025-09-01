Які ціни на мідь?

У серпні вартість важливого для енергетики металу збільшилася на 3%, а в понеділок, 1 вересня, додала ще 0,3%, досягнувши 9 928 доларів за тонну, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Ослаблення курсу долара традиційно підтримує сировинні товари, що котируються в американській валюті, оскільки робить їх більш доступними для покупців за межами США.

Цікаво! Останній раз мідь піднімалася вище позначки в 10 тисяч доларів в липні.

Попри прогнози про можливе зниження цін після того, як президент США Дональд Трамп відмовився від введення імпортних мит на найбільш поширені види металу, вартість міді в Америці залишається вище лондонської, яка вважається світовим орієнтиром.

Крім того, попит на мідь підтримувався активністю в Китаї. Щоправда, в аналітиків є побоювання, що в другій половині зростання попиту в КНР буде більш помірним.

Важливо! За даними компанії Zijin Mining Group, споживання на найбільшому світовому ринку в першій половині року зросло приблизно на 10%.

Загальні показники економічної активності в Китаї, схоже, погіршуються, а зростання споживання міді та алюмінію в останні місяці сповільнилося, що відповідає очікуванням,

– зазначили аналітики Goldman Sachs Group.

Що відбувається з цінами на мідь?