Що відбувається у металургійному секторі України?

У 2025 році гірничо-металургійний комплекс України продовжує працювати в умовах війни та економічної нестабільності. Ці фактори безпосередньо позначаються на рівні завантаження виробничих потужностей, пише 24 Канал з посиланням на GMK Center.

За підсумками першого півріччя поточного року загальний рівень завантаження металургійних підприємств склав близько 45% (у 2024 році – 46%). При цьому показники окремих заводів значно відрізняються.

Середнє завантаження металургійних заводів у 2025 році:

"Каметсталь" – 61%;

"Запоріжсталь" – 74%;

"Інтерпайп Сталь" – 65,6%;

"АрселорМіттал Кривий Ріг" – 27,5%;

Дніпровський металургійний завод – 4%.

Після початку повномасштабного вторгнення становище феросплавної галузі різко погіршилося: наприкінці 2023 року Запорізький і Нікопольський заводи феросплавів призупинили роботу.

Важливо! Заводи феросплавів зупинялись через високі ціни на електроенергію та близькість до лінії фронту.

З другого кварталу 2024 року підприємства частково відновили діяльність і почали поступово збільшувати обсяги. Однак завантаження залишалося вкрай низьким – не більше 8–9% за підсумками року.

Які ціни на металобрухт чорних і кольорових металів в Україні у серпні?



Вартість металобрухту в Україні формується з урахуванням кількох чинників. Головними є тип металу: чорний чи кольоровий, а також його стан і ступінь чистоти.

Важливо! Для великих партій приймальні пункти часто пропонують більш вигідні умови.

Крім того, ціни на брухт можуть помітно відрізнятися не лише між різними містами, а й в різних пунктах приймання вторсировини в одному населеному пункті.

Середні ціни на брухт в Україні: