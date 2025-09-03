Какова стоимость банковского золота в Украине?

3 сентября регулятор несколько скорректировал цены на золото, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

В зависимости от категории, стоимость золота за грамм такова:

Банковский металл – 4 593,21 гривны за грамм.

Банковский металл, который требует доведения его признанными производителями до стандартов качества – 4 579,73 гривны за грамм.

Металл, который не соответствует требованиям по качеству банковских металлов – 4 547,28 гривны за грамм.

Какая цена на золотой лом в Украине 3 сентября?

Стоимость золота "в ломе", зависит от пробы и составляет:

333 проба: 1514,24 гривны за грамм

375 проба: 1 705,23 гривны за грамм;

500 проба: 2 273,64 гривны за грамм;

583 проба: 2 651,06 гривны за грамм;

585 проба: 2 660,16 гривен за грамм;

750 проба: 3 410,46 гривен за грамм;

900 проба: 4 092,55 гривен за грамм;

916 проба: 4 165,31 гривны за грамм;

958 проба: 4 356,29 гривны за грамм;

999 проба: 4 542,73 гривны за грамм.

Что нужно знать о золоте сейчас?