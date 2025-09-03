Какова стоимость банковского золота в Украине?

3 сентября регулятор несколько скорректировал цены на золото, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Читайте также Подорожание ощутимое: сколько стоит 1 баррель нефти на рынке сейчас

В зависимости от категории, стоимость золота за грамм такова:

  • Банковский металл – 4 593,21 гривны за грамм.
  • Банковский металл, который требует доведения его признанными производителями до стандартов качества – 4 579,73 гривны за грамм.
  • Металл, который не соответствует требованиям по качеству банковских металлов – 4 547,28 гривны за грамм.

Какая цена на золотой лом в Украине 3 сентября?

Стоимость золота "в ломе", зависит от пробы и составляет:

  • 333 проба: 1514,24 гривны за грамм
  • 375 проба: 1 705,23 гривны за грамм;
  • 500 проба: 2 273,64 гривны за грамм;
  • 583 проба: 2 651,06 гривны за грамм;
  • 585 проба: 2 660,16 гривен за грамм;
  • 750 проба: 3 410,46 гривен за грамм;
  • 900 проба: 4 092,55 гривен за грамм;
  • 916 проба: 4 165,31 гривны за грамм;
  • 958 проба: 4 356,29 гривны за грамм;
  • 999 проба: 4 542,73 гривны за грамм.

Что нужно знать о золоте сейчас?

  • Больше всего золота добыл и потребил в 2024 году Китай. Пекин продолжает развивать эту отрасль, а также накапливать значительные запасы металла. Таким образом Китай хочет уменьшить зависимость от американского доллара. Заметим, что много золота добывают также Россия и Австралия.
  • 2 сентября цены на золото достигли нового максимума. Эксперты прогнозируют, что стоимость этого металла будет расти и в дальнейшем.
  • В Украине также добывается золото. В частности, такого рода ископаемые есть в Кировоградской, Закарпатской и Днепропетровской областях.