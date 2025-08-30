Какие есть рудные полезные ископаемые в Украине?

Сейчас Украина занимает первое место в Европе по запасам сразу нескольких видов руд: железных, титановых, марганцевых и урановых, пишет 24 Канал со ссылкой на Институт геологии.

Где находятся рудные полезные ископаемые в Украине:

  • Железные руды

Именно железные руды являются ядром черной металлургии. Основные регионы добычи:

  • Криворожский бассейн (Днепропетровская область);
  • Белозерский район (Запорожская область);
  • Керченский бассейн (АР Крым);
  • Кременчугский район (Полтавская область).

Интересно! Больше всего залежи железной руды в Украине сконцентрированы именно в Криворожском железорудном бассейне. Также перспективным, по мнению геологов, для добычи является дно Азовского моря. Ученые считают, что в целом Украина имеет общие запасы железных руд в размере 27 миллиардов тонн, это ориентировочно 5% от всех мировых.

  • Марганцевые руды

Никопольский бассейн имеет запасы марганцевых руд, которые уступают только африканским. Также их активная добыча ведется в Великотокмацком месторождении.

Нужно отметить, что такие руды залегают именно в пластах осадочного происхождения. Это значительно облегчает их добычу открытым способом.

Обратите внимание! Запасы марганцевых руд в Никопольском бассейне – более 2,5 миллиарда тонн.

  • Титановые руды

Титановые руды Украины сосредоточены в россыпях песчаных отложений. Благодаря этому упрощается их добыча.

Всего в Украине есть 40 титановых месторождений. Основными считаются:

  • Иршанское месторождение (Житомирская область);
  • Малышевское и Самотканское (Днепропетровская область).

Важно! В Украине разрабатывается 12 месторождений. Именно это позволяет осуществлять экспорт. К тому же, по состоянию на сейчас, Иршанский и Вольногорский комбинаты обеспечивают 20% от всего мирового производства ильменитовых концентратов.

  • Урановые руды

Преимущественно залежи урановых руд на Кировоградщине. Именно эти минералы являются основой для развития атомной энергетики. Для Украины запасы урановых руд сверхважные, ведь они позволяют усиливать энергонезависимость.

Есть ли в Украине золото и другие благородные металлы?

Украина обладает значительными запасами благородных металлов. В частности, платины, серебра и золота. Сейчас промышленная добыча этих металлов ограничена.

Месторождений золота в Украине довольно много, самые популярные из них в таких областях:

  • Закарпатская;
  • Днепропетровская;
  • Кировоградская.

Почему важны рудные полезные ископаемые?

Рудные полезные ископаемые это минеральные образования со значительным содержанием металлов. Их выгодно добывать, ведь они являются основой многих отраслей, в том числе энергетики.