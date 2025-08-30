Какие есть рудные полезные ископаемые в Украине?

Сейчас Украина занимает первое место в Европе по запасам сразу нескольких видов руд: железных, титановых, марганцевых и урановых, пишет 24 Канал со ссылкой на Институт геологии.

Где находятся рудные полезные ископаемые в Украине:

Железные руды

Именно железные руды являются ядром черной металлургии. Основные регионы добычи:

Криворожский бассейн (Днепропетровская область);

Белозерский район (Запорожская область);

Керченский бассейн (АР Крым);

Кременчугский район (Полтавская область).

Интересно! Больше всего залежи железной руды в Украине сконцентрированы именно в Криворожском железорудном бассейне. Также перспективным, по мнению геологов, для добычи является дно Азовского моря. Ученые считают, что в целом Украина имеет общие запасы железных руд в размере 27 миллиардов тонн, это ориентировочно 5% от всех мировых.

Марганцевые руды

Никопольский бассейн имеет запасы марганцевых руд, которые уступают только африканским. Также их активная добыча ведется в Великотокмацком месторождении.

Нужно отметить, что такие руды залегают именно в пластах осадочного происхождения. Это значительно облегчает их добычу открытым способом.

Обратите внимание! Запасы марганцевых руд в Никопольском бассейне – более 2,5 миллиарда тонн.

Титановые руды

Титановые руды Украины сосредоточены в россыпях песчаных отложений. Благодаря этому упрощается их добыча.

Всего в Украине есть 40 титановых месторождений. Основными считаются:

Иршанское месторождение (Житомирская область);

Малышевское и Самотканское (Днепропетровская область).

Важно! В Украине разрабатывается 12 месторождений. Именно это позволяет осуществлять экспорт. К тому же, по состоянию на сейчас, Иршанский и Вольногорский комбинаты обеспечивают 20% от всего мирового производства ильменитовых концентратов.

Урановые руды

Преимущественно залежи урановых руд на Кировоградщине. Именно эти минералы являются основой для развития атомной энергетики. Для Украины запасы урановых руд сверхважные, ведь они позволяют усиливать энергонезависимость.

Есть ли в Украине золото и другие благородные металлы?

Украина обладает значительными запасами благородных металлов. В частности, платины, серебра и золота. Сейчас промышленная добыча этих металлов ограничена.

Месторождений золота в Украине довольно много, самые популярные из них в таких областях:

Закарпатская;

Днепропетровская;

Кировоградская.