Сколько сейчас стоит унция золота?

Также на увеличение стоимости золота повлияло беспокойство, которое возникло относительно перспектив Центробанка, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Обратите внимание! В этом году золото уже подорожало более чем на 30%. Вероятно, его цена будет расти и дальше.

Инвесторы увеличивают долю золота в своих портфелях, особенно на фоне ожидаемых снижений ставок ФРС, что подталкивает цены вверх,

– считает стратег UBS Group AG Джони Тевес.

Стоимость золота сегодня выросла на 0,9%. В целом цена достигла 3 508 долларов за унцию.

Справка: 1 унция золота это ориентировочно 31,10 граммов драгоценного металла.

Что нужно знать о золоте?

Стоимость так называемого "ювелирного золота" формируется под влиянием многих аспектов. В частности, пробы, что определяет количество примесей. Также на конечную цену влияет стоимость чистого золота.

По состоянию на 2 сентября золото, которое считается банковским металлом, стоит – 4 569,61 гривны за грамм.

Интересно! Именно золото добывают в самой глубокой шахте в мире – "Мпоненг", которая находится в Южной Африке. Этот золоторудный рудник имеет глубину примерно 4 километра.