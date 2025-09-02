Какая цена 1 барреля нефти 2 сентября?

Стоимость барреля нефти, в том числе зависит и от производителя, сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Trading Economics. Сейчас цены на основные марки следующие:

Brent несколько подорожала и 2 сентября торгуется на бирже по – 65,23 доллара за баррель.

Американская нефть WTI сегодня на уровне 63,73 доллара за баррель.

Цена российской Urals на уровне 62,89 доллара за баррель.

Почему падает цена на российскую нефть?

Недавно руководство одной из крупнейших нефтяных компаний России – "Роснефти" сообщило об ощутимом снижении доходов, сообщает Reuters. Гендиректор предприятия Игорь Сечин рассказал о получении прибыли в размере 245 миллиардов рублей за первую половину 2025 года. Падение составило 68%.

По словам Сечина, такая ситуация возникла из-за низкой цены на нефть. А падение стоимости, в свою очередь, было вызвано увеличением добычи со стороны:

Саудовской Аравии;

ОПЕК.

Какая ситуация с нефтью в мире сейчас?