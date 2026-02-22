Можно ли снять доллары в банкомате в Украине
- В Украине можно снять доллары с собственного счета, но действуют ограничения по сумме – 100 тысяч гривен в эквиваленте.
- Большинство банкоматов выдает только гривну, однако есть исключения.
В Украине есть несколько вариантов, как получить наличные доллары. В частности, снять американскую валюту разрешено с собственного счета.
Можно ли снять доллары в банкомате?
Однако сделать это можно не везде, к тому же действуют ограничения по сумме операции. Подробнее о лимитах сообщал Нацбанк.
Напомним, ежедневный лимит на снятие наличных в Украине со счетов в иностранной валюте составляет 100 тысяч гривен в эквиваленте.
Такое ограничение действует даже за рубежом – относительно открытых именно в украинских банках счетов в иностранной валюте.
Снять наличные доллары можно прежде всего в кассах банков, однако нужную сумму советуют заказывать заранее. Часто сделать это можно через онлайн-банкинг.
В то же время валютные банкоматы в Украине остаются скорее исключением, чем правилом. Большинство устройств выдают только гривну, поэтому рассчитывать на снятие долларов "по дороге" не стоит.
Впрочем, отдельные банки имеют и такие решения, например Райффайзен Банк.
Что еще стоит знать о долларах?
Напомним, обменники в Украине могут отказываться принимать так называемые старые доллары, выпущенные до 2013 года, или же делают это по худшему курсу. Однако юридической разницы между банкнотами разных лет нет, поэтому такие нарушения можно оспаривать.
В то же время обмен значительно изношенных или поврежденных купюр осуществляют через процедуру инкассо. Уполномоченные учреждения имеют соответствующий договор с иностранным банком-корреспондентом, которому присылают наличные.