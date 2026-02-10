Как рос злотый?

Если проанализировать курсовые колебания с начала 2025 года до февраля 2026 года, можно проследить интересную динамику, сообщает издание "Минфин".

В частности, ситуация с официальным курсом выглядела так:

по состоянию на 1 января 2025 года, официальный курс был почти 10,21 гривны за злотый;

а вот уже 29 января 2026 года была установлена отметка – 12,19 гривны за злотый (это максимум);

10 февраля 2026 года – 12,13 гривны за злотый.

То есть, если опираться на эти данные, получится, что злотый вырос в цене за более чем год на примерно 19,51%. А вот такие гиганты, как евро и доллар, показали значительно меньшее увеличение.

доллар – примерно – 3,28% (максимум зафиксирован 19 января 2026 года на уровне – 43,41 гривны за доллар);

евро – 17,33% (максимум установлен 29 января 2026 года – 51,24 гривны).

Злотый опередил даже евро благодаря внутренним факторам Польши: разблокированию фондов ЕС, притока иностранных инвестиций и жесткой монетарной политике местного центробанка, который удерживал высокие ставки для борьбы с инфляцией, делая нацвалюту привлекательной для инвесторов,

– указало издание.

Важно! Речь идет о приросте с начала 2025 года и до 10 февраля 2026.

Как показывают данные НБУ, официальные курсы сегодня такие:

43,03 гривны за доллар;

51,12 гривны за евро.

Что еще важно знать о валютах сейчас?