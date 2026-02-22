Чи можна зняти долари в банкоматі?

Однак зробити це можна не всюди, до того ж діють обмеження щодо суми операції. Детальніше про ліміти повідомляв Нацбанк.

Дивіться також Перспективним є зовсім не долар: які валюту варто обрати для заощаджень

Нагадаємо, щоденний ліміт на зняття готівки в Україні з рахунків у іноземній валюті становить 100 тисяч гривень в еквіваленті.

Таке обмеження діє навіть за кордоном – щодо відкритих саме в українських банках рахунків в іноземній валюті.

Зняти готівкові долари можна насамперед у касах банків, однак потрібну суму радять замовляти заздалегідь. Часто зробити це можна через онлайн-банкінг.

Водночас валютні банкомати в Україні залишаються радше винятком, аніж правилом. Більшість пристроїв видають лише гривню, тому розраховувати на зняття доларів "по дорозі" не варто.

Утім, окремі банки мають і такі рішення, наприклад Райффайзен Банк.

Що ще варто знати про долари?