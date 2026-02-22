Можно ли снять доллары в банкомате?

Однако сделать это можно не везде, к тому же действуют ограничения по сумме операции. Подробнее о лимитах сообщал Нацбанк.

Напомним, ежедневный лимит на снятие наличных в Украине со счетов в иностранной валюте составляет 100 тысяч гривен в эквиваленте.

Такое ограничение действует даже за рубежом – относительно открытых именно в украинских банках счетов в иностранной валюте.

Снять наличные доллары можно прежде всего в кассах банков, однако нужную сумму советуют заказывать заранее. Часто сделать это можно через онлайн-банкинг.

В то же время валютные банкоматы в Украине остаются скорее исключением, чем правилом. Большинство устройств выдают только гривну, поэтому рассчитывать на снятие долларов "по дороге" не стоит.

Впрочем, отдельные банки имеют и такие решения, например Райффайзен Банк.

Что еще стоит знать о долларах?