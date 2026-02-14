Какие доллары считают "старыми"?

Это касается выпущенных до 2013 года долларов, тогда как "новыми" называют синие банкноты с 3D-лентой. Об особенностях дизайна подробнее говорится на сайте официальной образовательной программы Федеральной резервной системы США.

Юридической разницы между долларовыми банкнотами разных лет нет: США не выводили "старые" купюры из обращения, и по политике правительства все дизайны остаются законным платежным средством.

Это правило касается и 100-долларовых банкнот – все серии остаются действительными, однако отличаются уровнем защиты.

Например, выпущенные до 1996 года купюры не имеют инфракрасной нити, поэтому не реагируют на детекторы, которые проверяют подлинность по этому параметру.



Доллары старого образца до 2013 года / Фото Pexels

Обратите внимание! Если через год выпуска или дизайн обменники отказались принимать валюту, решение можно обжаловать. Для этого достаточно оставить заявление на сайте Нацбанка Украины.

Что еще стоит знать о долларах?