Что делать с поврежденной иностранной валютой?
Для таких случаев существует специальная процедура – инкассо. Подробнее правила обмена иностранной наличности объяснили в Нацбанке.
Если банкнота имеет признаки значительного износа или повреждения (независимо от ее года выпуска) клиенту могут предложить операцию инкассо.
Осуществляют ее уполномоченные учреждения, имеющие соответствующий договор с иностранным банком-корреспондентом. Ему отправляют принятую наличность – для обмена и получения пригодных к обращению банкнот.
Обратите внимание! Степень изношенности банкнот иностранной валюты устанавливаются центральными банками соответствующих стран и не подлежит регулированию Нацбанка Украины.
В соответствии со статьей 47 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", комиссионное вознаграждение за осуществление таких операций банки взимают согласно установленным ими тарифам. Информация о них должна быть размещена в доступном для клиента месте.
К слову, из-за войны логистика стала сложнее и дороже, поэтому банки постепенно повышали комиссии за инкассо.
Какие купюры подлежат инкассо?
- Разорванные или разрезанные на части;
- с поврежденными элементами дизайна и защиты (удалены цифровые или текстовые обозначения номинала, изображение портрета, оптически-переменные элементы защиты, защитные ленты);
- с измененным первоначальным цветом бумаги или изображений;
- с локальными загрязнениями (пятнами), включая видимые в ультрафиолетовых лучах, общая площадь которых превышает половину площади банкноты;
- с общими загрязнениями, включая те, вызывающие люминесценцию бумаги в ультрафиолетовых лучах;
- обожженные, прожженные, трухлые (поврежденные вследствие длительного воздействия влаги, различных жидкостей, химикатов или с признаками гниения);
- имеют явные типографские недостатки.
Кроме того, Нацбанк не устанавливает конкретных сроков обмена принятых на инкассо банкнот. Сама процедура может длиться по-разному в зависимости от учреждения, поэтому сроки следует уточнять непосредственно в банке.
Какие купюры еще можно использовать?
В Украине валютно-обменные операции должны осуществляться со всеми без исключения банкнотами иностранной валюты, кроме значительно изношенных или поврежденных.
Банкам и небанковским учреждениям запрещено устанавливать ограничения относительно номинала и года эмиссии банкнот иностранной валюты, которые являются законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства.