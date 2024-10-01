Можно ли снять доллары в банкоматах

В эксклюзивном комментарии 24 Каналу Национальный банк Украины объяснил, что физическое лицо сегодня может снять наличную иностранную валюту только в кассе банка. В том числе речь идет о долларах США. Для того чтобы получить наличные, нужно обратиться в банк, который выпустил валютную карту.

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Чтобы снять наличные со счета иностранного банка с использованием платежной карты, клиент должен решать этот вопрос в соответствии с договорными отношениями с этим кредитором, за исключением банков России и Беларуси. Кроме того, клиенту нужно обратиться в определенный банком-нерезидентом украинский банк.

Важно! В Нацбанке также отметили, что все операции по снятию наличных в банкоматах в Украине осуществляются исключительно в гривне. Напомним, что в Украине действуют лимиты на снятие наличных.

В общем НБУ определил, что за день можно снять не более 100 тысяч гривен. В то же время банки в Украине устанавливают собственные ограничения на снятие наличных в банкоматах. При этом в валюте также можно получить на руки не более 100 тысяч гривен в эквиваленте в день.