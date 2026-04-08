Что повлияло на падение доллара?

Соглашение между США и Ираном привело к снижению доходности казначейских облигаций, сообщает Bloomberg.

Важно! Доллар больше всего ослаб, относительно чувствительных к риску аналогов. К таким относятся южноафриканский ранд и южнокорейская вона.

Интересно, что китайский юань достиг трехлетнего максимума, относительно доллара. Это произошло именно после того, как появились новости о прекращении огня. Кроме этого, на ситуацию повлияло и то, что Народный банк Китая укрепил дневной фиксинг валюты. Он достиг – наибольшего показателя за месяц.

Новозеландский доллар также подскочил. Это, в том числе стало следствием обсуждения Центральным банком повышения ставки, сообщает Bloomberg.

Путь наименьшего сопротивления является рископозитивным и способствует снижению доллара и росту рисковых активов. Для рынков конечным испытанием будет то, могут ли суда безопасно проходить проливом, и со временем, когда будут поступать данные, мы сможем оценить инфляционное влияние конфликта на данный момент,

– сказал стратег National Australia Bank Ltd Родриго Катриль.

