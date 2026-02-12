Сколько надо стажа, чтобы уйти на пенсию в 2026 году?

Чтобы выйти на пенсию, нужно приобрести минимальное определенное количество стажа, сообщает Пенсионный фонд.

Читайте также Некоторые пенсии прекратили выплачивать в январе: какая причина и как действовать

В 2026 году минимумы были отредактированы. Сейчас, чтобы уйти на пенсию, нужно иметь:

для выхода на пенсию в 60 лет, как минимум – 33 года стажа;

в 63 года – 23 года стажа;

в 65 лет – 15 лет.

Какая будет пенсия при 15 годах стажа?

15 лет стажа достаточно, чтобы уйти на пенсию в 65 лет. Также важную роль при расчете выплаты играет доход, который имел человек. Рассмотрим ситуацию, где:

доход лица составлял – 10 тысяч гривен;

лицо выходит на пенсию на общих условиях.

Расчеты проведем через пенсионный калькулятор. Если придерживаться формулы получится, что пенсия при указанных условиях будет почти – 1,6 тысячи гривен.



Размер пенсии, если стаж 15 лет и доход 10 000 гривен / Скриншот Пенсионный калькулятор

Однако лицо не будет получать такую выплату. Ведь она меньше установленной минимальной. В таком случае, Пенсионный фонд "дотягивает" эту выплату до определенного минимума.

С 1 января 2026 года минимальные пенсии в Украине выросли, сообщает ПФУ. То есть, сейчас лицо, при указанных условиях, должно получать не менее 2 595 гривен.

Что еще важно знать пенсионерам сейчас?