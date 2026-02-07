Как узнать размер будущей пенсии?
Будущий размер пенсии для многих украинцев может оказаться неожиданным: как в большую, так и в меньшую сторону. Именно поэтому Пенсионный фонд советует заранее проверять ориентировочную сумму выплат через онлайн-сервисы, не обращаясь в отделения.
Сделать предварительный расчет можно самостоятельно через пенсионный калькулятор в личном кабинете на вебпортале ПФУ. Для этого нужно авторизоваться в системе, проверить персональные данные, такие как дату рождения, пол, страховой стаж.
Далее пользователь может выбрать способ расчета: по уже имеющимся данным или с учетом будущего стажа до достижения пенсионного возраста.
Обратите внимание! В Пенсионном фонде также советуют проверить информацию о трудовой деятельности и заработной плате, ведь именно эти показатели непосредственно влияют на размер пенсии.
После внесения всей информации система формирует ориентировочный размер будущей пенсии или подробный протокол расчета. Результаты сохраняются в кабинете постоянно, а пользователь может повторять расчет неограниченное количество раз, корректируя данные и прогнозируя будущие выплаты.
Что делать, если не показывает периоды работы и заработную плату?
Если в электронной системе отсутствуют отдельные периоды трудовой деятельности, пользователь может самостоятельно внести их через функцию добавления нового периода работы в личном кабинете. Для этого нужно заполнить соответствующую электронную форму, указав информацию о месте работы, период занятости и другие необходимые данные.
Важно! Это позволяет сделать расчет будущей пенсии более точным.
Информацию об официальном уровне заработной платы можно проверить в специальном разделе личного кабинета. Именно эти данные учитываются при формировании страхового стажа и определения размера будущих пенсионных выплат, поэтому Пенсионный фонд рекомендует регулярно проверять их актуальность.
Что еще следует знать о выходе на пенсию в Украине?
Некоторые категории украинцев могут выйти на пенсию раньше общего пенсионного возраста. Это касается, в частности, лиц, для которых закон предусматривает специальные условия пенсионного обеспечения: за выслугу лет, состоянию здоровья или из-за специфики профессиональной деятельности.
К таким категориям относятся, в частности, правоохранители, военнослужащие и отдельные работники государственного сектора. Для них право на пенсию может возникать при наличии установленной выслуги лет или по другим определенным законом основаниям.