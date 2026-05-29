Что НБУ ответил Гетманцеву?
НБУ категорически отрицает все, что утверждает Гетманцев, говорится в сообщении банка.
Безосновательные прямые публичные обвинения мы расцениваем как ангажированность и политически мотивированное давление на Национальный банк. Категорически отрицаем и опровергаем любые спекуляции относительно недостаточности или отсутствия надзорных действий регулятора,
– подчеркнул НБУ.
Фактически, Гетманцев обвинил главу НБУ Андрея Пышного в легализации преступных доходов. По мнению нардепа, проблемой является то, что независимость Нацбанка стала основой для незаконных действий, говорится в сообщении чиновника.
Нацбанк может и использует свои полномочия с целью регулирования соответствующих отношений без каких-либо внешних воздействий. В то же время ошибочно воспринимать политическую независимость учреждения, как индульгенцию руководителя от преступлений, в том числе, направленных на легализацию доходов, полученных преступным путем и уклонение от налогообложения.
Заметим, что речь идет именно о ситуации с АО "Сенс Банк". Возникли вопросы к законности национализации этого банка на основании так называемых "пленок Миндича".
Какова позиция НБУ по АО "Сенс Банк"?
НБУ утверждает, что национализация АО "Сенс Банк" состоялась законно. Основанием для этого решения стала совокупность причин. В частности, угроза финансовой стабильности вкладчиков. Ведь часть владельцев этого банка попала под санкции.
Нацбанк также утверждает, что в 2023 – 2026 годах он сделал 13 обращений в правоохранительные органы и ГНС Украины. К тому же регулятор направлял письма в Государственную службу финансового мониторинга. Там речь шла о результатах проверок АО "Сенс Банк". Национализация этого банка состоялась еще в 2023 году.