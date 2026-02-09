Кто может выйти на пенсию до 60 лет?
Такая возможность доступна для людей определенных профессий, о чем говорится в постановлении Кабинета Министров Украины "Об утверждении списков производств, работ, профессий, должностей и показателей, занятость в которых дает право на пенсию по возрасту на льготных условиях".
Выйти на пенсию раньше могут работники производств, работ, профессий, должностей на работах с вредными и тяжелыми условиями труда. Полный рабочий день дает право на пенсию по возрасту на льготных условиях. В частности следует соответствовать следующим критериям:
- иметь минимум 10 лет стажа работы во вредных условиях;
- общий страховой стаж должен составлять не менее 25 лет;
- достичь 55 лет.
Среди людей, которые могут стать пенсионером в 55 лет, есть машинисты, горняки, электромонтажники и тому подобное.
Подтверждение права на пенсионное обеспечение по льготам осуществляется на основании записей в трудовой книжке и уточняющих справок, которые выдают предприятия, учреждения, организации или их правопреемники. Об этом отметили в Пенсионном фонде Украины.
В справке должны быть указаны:
- периоды работы, которые засчитываются в специальный стаж;
- профессия или должность;
- характер выполняемой работы;
- раздел, подразделение, пункт, наименование списков или их номера, куда включается этот период работы;
- первичные документы за время выполнения работы, на основании которых выдана такая справка.
Обратите внимание! Предоставлять справки нужно, потому что в трудовой книжке отсутствует информация о занятости в течение полного рабочего дня во вредных и тяжелых условиях труда.
Кто еще может выйти на пенсию раньше?
- Кроме того, участники боевых действий могут досрочно выйти на пенсию. Мужчины – по достижении 55 лет при наличии стажа не менее 25 лет, женщины – у 50 лет, если имеют не менее 20 лет стажа.
- Многодетные матери могут выйти на пенсию раньше – в 50 лет. Но если имеют не менее 15 лет страхового стажа.