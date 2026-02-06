Кто получит за один раз 10 окладов?

Речь идет о людях определенных профессий, о чем указано в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

На денежную выплату имеют право люди, работавшие в таких учреждениях:

общеобразовательные школы;

военные общеобразовательные учреждения;

музыкальные и художественные школы;

межшкольные учебно-производственные комбинаты;

детские дома;

детские трудовые и воспитательно-трудовые колонии;

детские приемные пункты и приемники-распределители для несовершеннолетних;

логопедические пункты и стационары;

школы-клиники;

высшие учебные заведения I-II уровней аккредитации;

профессионально-технические учебные заведения;

дошкольные учебные заведения всех типов;

внешкольные учебные заведения.

Для получения 10 окладов сразу человек должен предоставить трудовую книжку, справку с места работы, а также подтверждение о наличии соответствующего страхового стажа. Это 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.

Более того, при назначении пенсии допускается суммирование стажа, который приобретен во время работы в учреждениях и учреждениях образования, здравоохранения, а также социальной защиты.

Выплата в размере 10 окладов предоставляется людям, которые ранее не получали пенсию. Об этом отметили в Пенсионном фонде.

Обратите внимание! Также она предоставляется один раз. И именно в день назначения пенсии.

Что еще следует знать о выходе на пенсию?