Кто получит за один раз 10 окладов?
Речь идет о людях определенных профессий, о чем указано в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
На денежную выплату имеют право люди, работавшие в таких учреждениях:
- общеобразовательные школы;
- военные общеобразовательные учреждения;
- музыкальные и художественные школы;
- межшкольные учебно-производственные комбинаты;
- детские дома;
- детские трудовые и воспитательно-трудовые колонии;
- детские приемные пункты и приемники-распределители для несовершеннолетних;
- логопедические пункты и стационары;
- школы-клиники;
- высшие учебные заведения I-II уровней аккредитации;
- профессионально-технические учебные заведения;
- дошкольные учебные заведения всех типов;
- внешкольные учебные заведения.
Для получения 10 окладов сразу человек должен предоставить трудовую книжку, справку с места работы, а также подтверждение о наличии соответствующего страхового стажа. Это 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.
Более того, при назначении пенсии допускается суммирование стажа, который приобретен во время работы в учреждениях и учреждениях образования, здравоохранения, а также социальной защиты.
Выплата в размере 10 окладов предоставляется людям, которые ранее не получали пенсию. Об этом отметили в Пенсионном фонде.
Обратите внимание! Также она предоставляется один раз. И именно в день назначения пенсии.
Что еще следует знать о выходе на пенсию?
- Размер пенсии по возрасту в Украине определяется для индивидуально. Сумма выплаты зависит от приобретенного страхового стажа и зарплаты, с которой уплачивались страховые взносы. Однако возраст, в котором человек выходит на пенсию, не влияет на пенсию.
- В то же время военные могут претендовать на пенсию после достижения 45 лет. Но только если имеют общий страховой стаж от 25 лет, из которых не менее 12 лет и 6 месяцев – военная служба или приравненная к ней служба.