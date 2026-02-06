Кто получит за один раз 10 окладов?

Речь идет о людях определенных профессий, о чем указано в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

На денежную выплату имеют право люди, работавшие в таких учреждениях:

  • общеобразовательные школы;
  • военные общеобразовательные учреждения;
  • музыкальные и художественные школы;
  • межшкольные учебно-производственные комбинаты;
  • детские дома;
  • детские трудовые и воспитательно-трудовые колонии;
  • детские приемные пункты и приемники-распределители для несовершеннолетних;
  • логопедические пункты и стационары;
  • школы-клиники;
  • высшие учебные заведения I-II уровней аккредитации;
  • профессионально-технические учебные заведения;
  • дошкольные учебные заведения всех типов;
  • внешкольные учебные заведения.

Для получения 10 окладов сразу человек должен предоставить трудовую книжку, справку с места работы, а также подтверждение о наличии соответствующего страхового стажа. Это 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.

Более того, при назначении пенсии допускается суммирование стажа, который приобретен во время работы в учреждениях и учреждениях образования, здравоохранения, а также социальной защиты.

Выплата в размере 10 окладов предоставляется людям, которые ранее не получали пенсию. Об этом отметили в Пенсионном фонде.

Обратите внимание! Также она предоставляется один раз. И именно в день назначения пенсии.

Что еще следует знать о выходе на пенсию?

  • Размер пенсии по возрасту в Украине определяется для индивидуально. Сумма выплаты зависит от приобретенного страхового стажа и зарплаты, с которой уплачивались страховые взносы. Однако возраст, в котором человек выходит на пенсию, не влияет на пенсию.
  • В то же время военные могут претендовать на пенсию после достижения 45 лет. Но только если имеют общий страховой стаж от 25 лет, из которых не менее 12 лет и 6 месяцев – военная служба или приравненная к ней служба.