Как подорожало серебро?
Стоимость серебра сегодня выросла на 1,6%. Сейчас этот металл стоит 49,65 доллара за унцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Обратите внимание! Цена на серебро с начала года выросла почти на 70%.
Интересным аспектом рынка серебра является то, что чистые длинные позиции лишь незначительно выросли, поэтому это не рост, основанный на спекулятивном интересе. С этим движением цены на серебро связаны достаточно солидные фундаментальные факторы,
– подчеркнул независимый аналитик Росс Норман.
Почему дорожает серебро:
- на стоимость серебра ощутимо влияет подорожание золота;
- также растет спрос инвесторов на этот металл;
- нельзя и не отметить влияние дефицита предложения на цену этого металла.
Какие цены на серебро в Нацбанке?
НБУ изменил закупочные цены на серебро. 9 октября они следующие:
- серебро высшей пробы (то есть, банковский металл) сегодня имеет цену – 64,56 гривны за грамм;
- этот металл, который не соответствует требованиям, относительно качества банковских металлов – 61,33 гривны за грамм.
Что нужно знать о драгоценных металлах сейчас?
Золото стремительно дорожает. Его стоимость почти ежедневно растет. 1 октября этот металл стоил 3 891,96 доллара за унцию. А вот 8 числа золото установило новый рекорд, максимум за сессию составил – 4 059,05 долларов за унцию.
За 2025 больше всего подорожала платина. За год этот металл вырос в цене на 83,6%. Увеличилась и стоимость палладия. За 2025 этот металл подорожал на 60,5%, сообщает Reuters.