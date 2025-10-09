Как подорожало серебро?

Стоимость серебра сегодня выросла на 1,6%. Сейчас этот металл стоит 49,65 доллара за унцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Читайте также В бюджете дыра, все деньги на войну: ситуация в России стремительно ухудшается

Обратите внимание! Цена на серебро с начала года выросла почти на 70%.

Интересным аспектом рынка серебра является то, что чистые длинные позиции лишь незначительно выросли, поэтому это не рост, основанный на спекулятивном интересе. С этим движением цены на серебро связаны достаточно солидные фундаментальные факторы,

– подчеркнул независимый аналитик Росс Норман.

Почему дорожает серебро:

на стоимость серебра ощутимо влияет подорожание золота;

также растет спрос инвесторов на этот металл;

нельзя и не отметить влияние дефицита предложения на цену этого металла.

Какие цены на серебро в Нацбанке?

НБУ изменил закупочные цены на серебро. 9 октября они следующие:

серебро высшей пробы (то есть, банковский металл) сегодня имеет цену – 64,56 гривны за грамм;

этот металл, который не соответствует требованиям, относительно качества банковских металлов – 61,33 гривны за грамм.

Что нужно знать о драгоценных металлах сейчас?