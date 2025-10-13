Почему растет цена на серебро?

Спотовая цена на серебро выросла на 1,5%. Она достигла 51,03 доллара за унцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Обратите внимание! Максимальная цена серебра за сессию составила – 51,70 доллара за унцию.

Почему дорожают драгоценные металлы:

инвесторы ищут более безопасные активы;

ожидания снижения ставок ФРС в октябре (они могут опуститься на 25 базисных пунктов);

усиление напряженности между США и Китаем.

В воскресенье Goldman Sachs заявил, что ожидается рост цен на серебро в среднесрочной перспективе из-за притока частных инвестиций, но предупредил о повышенной краткосрочную волатильность и риски снижения по сравнению с золотом,

– отмечает издание.

Важно! По состоянию на сейчас, известно, что серебро подорожало за 2025 год на более чем 70%.

Что нужно знать о ценах на драгоценные металлы?

Золото сегодня установило новый рекорд. Максимум за сессию составил – 4 079,70 доллара за унцию. Предположительно, этот металл будет дорожать и в дальнейшем. За год он вырос в цене на более чем 50%.

Также подорожали и другие металлы. Например, платина сегодня выросла в цене на 3,4%. Теперь она стоит – 1 641,21 доллара за унцию. Палладий, в свою очередь, подорожал на 2,6%. Теперь его цена – 1 441,97 доллара за унцию.

Заметьте! НБУ откорректировал закупочные цены под влиянием мировых трендов. Сегодня серебро наивысшей пробы имеет цену – 66,36 гривны за грамм.