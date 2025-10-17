Какие цены на золотой лом установил НБУ?

Стоимость золота зависит от пробы, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Читайте также Подорожал почти на 500 долларов с начала месяца: этот металл продолжает расти в цене

Сегодня закупочные цены следующие:

333 проба: 1 853,46 гривны за грамм

375 проба: 2 087,24 гривны за грамм;

500 проба: 2 782,98 гривны за грамм;

583 проба: 3 244,95 гривны за грамм;

585 проба: 3 256,09 гривны за грамм;

750 проба: 4 174,47 гривны за грамм;

900 проба: 5 009,36 гривны за грамм;

999 проба: 5 560,39 гривны за грамм.

Что происходит с закупочными ценами на банковские металлы?

Как отмечает НБУ, закупочные цены на банковские металлы следующие:

Банковское золото высокого качества сегодня стоит – 5 622,18 гривны за грамм.

Металл, который требует доведения его признанными производителями до стандартов качества – 5 605,31 гривны за грамм;

Золото, которое не соответствует требованиям по качеству банковских металлов – 5 565,96 гривны за грамм.

Как подорожало золото в октябре?