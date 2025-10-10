Как подорожало серебро?
В четверг стоимость этого драгоценного металла выросла на 4,8%, она достигла – 51,24 доллара за унцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Сегодня серебро выросло в цене на 0,78%. Оно несколько "опустилось" после рекордного увеличения и теперь стоит – 49,27 доллара за унцию.
Как отмечает Reuters, за год серебро подорожало почти на 76%. Вероятно, его цена будет расти и дальше.
Учитывая рост арендных ставок, ярко выраженную кривую обратного движения и недостаток ликвидности на лондонском внебиржевом рынке, следует ожидать большей волатильности серебра,
– отметил трейдер драгоценных металлов с InProved Уго Паскаль.
Что нужно знать о стоимости других металлов сейчас?
Платина выросла в цене на 0,6% сегодня. Ее стоимость, на момент написания статьи, – 1 628,94 доллара.
Увеличилась и стоимость палладия на 1,9%. Сегодня этот металл стоит 1 438,47 доллара.
Золото также демонстрирует рост. В то же время его цена несколько меньше чем рекордное значение за сессию, которое было в среду – 4 059,05 доллара за унцию. По состоянию на сегодня, стоимость золота – 3 992,97 доллара за унцию.