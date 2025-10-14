Какая цена банковского золота 14 октября?

Банковское золото, то есть то, которое имеет самую высокую пробу имеет цену – 5 396,86 гривны за грамм, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Другие закупочные цены изменились так:

золото, которое требует доведения его признанными производителями до стандартов качества, стоит – 5 380,67 гривны за грамм;

а металл, который не соответствует требованиям по качеству банковских металлов – 5 342,89 гривны за грамм.

Что происходит с ценами на серебро?

Изменились и закупочные цены на серебро. По состоянию на сегодня они таковы:

банковское серебро сегодня подорожало до – 68,24 гривны за грамм;

в свою очередь, металл не соответствует требованиям по качеству, имеет несколько меньшую цену – 64,83 гривны.

Интересно! Банковское золото имеет самую высокую пробу, то есть – 999,9. Такой металл считается самым чистым. Обычно он реализуется в виде монет и слитков.

Какие цены на драгоценные металлы на мировом рынке?

Сегодня золото достигло нового максимума. Его максимальная цена за унцию в течение сессии составила – 4 179,48 доллара.

Серебро достигло рекордного значения – 53,60 доллара за унцию 13 октября. А сегодня этот металл подешевел. Теперь цена серебра за унцию – 52,27 доллара

Обратите внимание! Подорожали сегодня и другие металлы. Платина выросла в цене на 0,6%, она теперь стоит – 1 654,65 доллара за унцию. Палладий подорожал на 0,2%. Он достиг – 1 477,95 доллара за унцию, отмечает Reuters.