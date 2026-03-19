Какое месторождение продали в Украине?

Предложение этого ООО составляло 4,53 миллиона гривен, о чем свидетельствуют данные в системе ProZorro, на которые ссылается медиа NV.

Стартовая цена продажи была 4,43 миллиона гривен. В то же время балансовые запасы чарнокитов, которые предварительно были оценены, участка № 1 Меджибожского месторождения (которые пригодны в качестве сырья для производства щебня и камня бутового) составляют 5,437 миллиона кубометров.

При годовой производительности карьера, срок обеспеченности предприятия необходимыми запасами составляет более 23 лет.

Заметьте! Конечным бенефициаром ООО Грандкарьер является Оксана Бенькалович.

В то же время напомним, что ООО Гео Разработка 0 с предложением 4,91 миллиона гривен тоже стало победителем аукциона Государственной службы геологии и недр. Но уже по продаже 5-летнего спецразрешения на добычу янтаря на участке Андрийковская. Это Коростенский район Житомирской области.

Тогда стартовая цена продажи на аукционе уменьшилась, если сравнивать с ценой на первом аукционе – на 25% до 4,5 миллиона гривен. Об этом сообщали в Nadra.info.

Еще во время первой попытки продать разрешение (а это было в ноябре 2025 года) за Андрийковский участок соревновались:

ООО "Ривергеоресурс" Сергея Дубины;

ООО "Солнечный ресурс" Тараса Шульского;

ООО "Стонс Актив" Дарьи Руденко.

Начальная цена была несколько больше – 6 миллионов гривен.

Обратите внимание! Победила компания "Стонс Актив" со ставкой 12,2 миллиона гривен, но ее дисквалифицировали.

