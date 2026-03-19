Какое месторождение продали в Украине?
Предложение этого ООО составляло 4,53 миллиона гривен, о чем свидетельствуют данные в системе ProZorro, на которые ссылается медиа NV.
Стартовая цена продажи была 4,43 миллиона гривен. В то же время балансовые запасы чарнокитов, которые предварительно были оценены, участка № 1 Меджибожского месторождения (которые пригодны в качестве сырья для производства щебня и камня бутового) составляют 5,437 миллиона кубометров.
При годовой производительности карьера, срок обеспеченности предприятия необходимыми запасами составляет более 23 лет.
Заметьте! Конечным бенефициаром ООО Грандкарьер является Оксана Бенькалович.
В то же время напомним, что ООО Гео Разработка 0 с предложением 4,91 миллиона гривен тоже стало победителем аукциона Государственной службы геологии и недр. Но уже по продаже 5-летнего спецразрешения на добычу янтаря на участке Андрийковская. Это Коростенский район Житомирской области.
Тогда стартовая цена продажи на аукционе уменьшилась, если сравнивать с ценой на первом аукционе – на 25% до 4,5 миллиона гривен. Об этом сообщали в Nadra.info.
Еще во время первой попытки продать разрешение (а это было в ноябре 2025 года) за Андрийковский участок соревновались:
- ООО "Ривергеоресурс" Сергея Дубины;
- ООО "Солнечный ресурс" Тараса Шульского;
- ООО "Стонс Актив" Дарьи Руденко.
Начальная цена была несколько больше – 6 миллионов гривен.
Обратите внимание! Победила компания "Стонс Актив" со ставкой 12,2 миллиона гривен, но ее дисквалифицировали.
На фоне боевых действий на Ближнем Востоке судоходство через Ормузский пролив остановилось. Это перекрыло поставки серы. А она является весьма важной для многих отраслей.
В то же время каменный уголь занимает первое место по количеству запасов в Украине (41,9 миллиарда тонн) и их стоимости (9,1 триллиона долларов). Но война "парализовала" значительную часть шахт Донбасса, где и находится уголь.