Чего больше всего добывают в Украине?

В то же время факт значительных запасов того или иного сырья не означает рекордных объемов его добычи. Впрочем ресурсом, который остается ключевым для горной отрасли, является железная руда, передает 24 Канал.

Ранее в Forbes опубликовали аналитику, согласно которой каменный уголь занял первое место по количеству запасов в Украине (41,9 миллиарда тонн) и их стоимости (9,1 триллиона долларов). Однако война фактически парализовала значительную часть шахт Донбасса, где сосредоточен ресурс.

Зато железная руда заняла третье место в рейтинге по количеству запасов и второе – по их стоимости (2 триллиона долларов).

Согласно данным государственного научно-производственного предприятия "Геоинформ Украины", балансовые запасы руд железа составляли более 18 миллиардов тонн, а количество месторождений – 60.

Наибольший объем руд находился в Днепропетровской области (почти половина), а также на Полтавщине и Запорожье.

Интересно! Крупнейшим потребителем украинской железной руды остается Китай. После него в 2025 году лидерами закупок стали Словакия и Польша.

По данным Reuters, журналисты которого ссылаются на Геологическую службу США, по состоянию на 2020 год Украина производила 3,2% мирового объема железной руды.

