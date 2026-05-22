Что уже известно об этом месторождении?

Согласно предварительным оценкам, это месторождение может содержать ориентировочно 1000 метрических тонн золота, сообщает Futura.

Потенциальная стоимость этих запасов оценивается в 85,9 миллиарда долларов. Это и не удивительно, ведь это месторождение сверхгигантское. То есть, чрезвычайно масштабное.

В то же время нужно понимать, что это месторождение до сих пор изучается. Сейчас только часть из золотых запасов подтверждена бурением. А все остальные предсказания базируются именно на компьютерных моделях.

Обратите внимание! Для предсказания используется передовое трехмерное геологическое моделирование. Этот метод позволяет "заглянуть" на глубину до 3 000 метров.

Аналитики оставляют осторожными в своих предсказаниях. Они отмечают, что есть четкая разница между: подтвержденными запасами и оцененными ресурсами.

На участке Вангу только 300 метрических тонн, расположенных вблизи глубины 2000 метров, были тщательно нанесены на карту и проверены с помощью детального бурения. Более глубокие прогнозы зависят от меньшего количества скважин и большего количества предположений относительно того, как продолжаются подземные формации,

– отмечает издание со ссылкой на экспертов.

То есть, оценка – 1000 метров это предварительная. Исследования должны продолжаться в дальнейшем, чтобы это количество подтвердилось.

Специалистов ждет большое количество работы. А работать в таких шахтах чрезвычайно трудно из-за совокупности причин. В частности, проблем с вентиляцией.

Действительно ли месторождение Ванга такое перспективное для добычи?

Уже известно, что образцы золота с месторождения Ванга чрезвычайно качественные. Некоторые из них достигают концентрации около 138 граммов золота на метрическую тонну породы.

Это очень высокое содержание.

Какая цена золота на мировом рынке сейчас?

По состоянию на 21 мая, стоимость золота на мировом рынке оставалась стабильна. Произошли лишь незначительные изменения, сообщает Reuters.

В частности, спотовая цена золота выросла на 0,1%. Она достигла: 4 547,54 доллара за унцию.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в июне, свою очередь, снизились на 0,1%. Они достигли – 2 542,50 доллара за унцию.

Чем это месторождение полезно для Китая?