Какова ситуация с ломом металла сейчас?

Заготовка за первые 2 месяца 2026 года упала на рекордные 41,1% – до 184,8 тысячи тонн., Для сравнения, в 2025 это значение составляло – 313,6 тысячи тонн, сообщил 24 Каналу УАВтормет.

Как показывают оценки экспертов, после правительственного запрета на экспорт лома, ломозаготовительная отрасль находится в "жесткой рецессии". Вероятно, сокращение объемов заготовки будет происходить и в дальнейшем.

Важно! ВРУ приняла решение о продлении запрета на экспорт до конца 2026 года.

Владимир Бублей Президент УАВтормет Возникла цепная реакция: запрет экспорта лома автоматически повлиял не только на объемы заготовки, но и на цены, ведь снижение конкуренции позволило метпредприятиям почувствовать себя монополистами на внутреннем рынке. Так, стоимость 1 тонны лома на заготовительных площадках упала вдвое: с 8 до 4 тысяч гривен.

Владимир Бублей отмечает, что из-за ситуации, которая сложилась ломозаготовительные компании вынужденно сокращают рабочих. За первые 2 месяца 2026 года, если сравнивать с аналогичным периодом 2025, штаты уменьшились на 2 тысячи работников.

Если опираться на внутренние тенденции, получится, что:

до мая работу в этой области могут потерять 4 тысячи человек;

для понимания – это почти 35% от всех работников отрасли.

Обратите внимание! Из-за введенного запрета экспорта, государство ежемесячно недополучает примерно 200 миллионов гривен налогов. К тому же нужно учитывать валютную выручку. Она от экспорта лома черных металлов в 2025 составляла – 140 миллионов долларов.

Кроме этого, нужно учитывать как ухудшится ситуация из-за потенциального профицита вторсырья. Он может достичь 200 тысяч тонн.

Лом накапливается бешеными темпами. Возникает двойной коллапс: снижение возможностей заготовки, перегруженность складов и площадок, а с другой стороны, лома становится "как грязи". Возобновление экспорта может частично решить эту проблему, а также "вылечит" отрасль от искусственной болезни,

– подчеркнул президент УАВтормет

