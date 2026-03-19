Яке родовище продали в Україні?

Пропозиція цього ТОВ становила 4,53 мільйона гривень, про що свідчать дані в системі ProZorro, на які посилається медіа NV.

Стартова ціна продажу була 4,43 мільйона гривень. Водночас балансові запаси чарнокітів, які попередньо були оцінені, ділянки № 1 Меджибізького родовища (які придатні в якості сировини для виробництва щебеню та каменю бутового) становлять 5,437 мільйона кубометрів.

За річної продуктивності кар'єру, термін забезпеченості підприємства необхідними запасами становить понад 23 роки.

Зауважте! Кінцевим бенефіціаром ТОВ Грандкарʼєр є Оксана Бенькалович.

Водночас нагадаємо, що ТОВ Гео Розробка 0 з пропозицією 4,91 мільйона гривень теж стало переможцем аукціону Державної служби геології та надр. Але вже з продажу 5-річного спецдозволу на видобування бурштину на ділянці Андрійківська. Це Коростенський район Житомирської області.

Тоді стартова ціна продажу на аукціоні зменшилась, якщо порівнювати з ціною на першому аукціоні – на 25% до 4,5 мільйона гривень. Про це повідомляли у Nadra.info.

Ще під час першої спроби продати дозвіл (а це було у листопаді 2025 року) за Андрійківську ділянку змагалися:

ТОВ "Рівергеоресурс" Сергія Дубини;

ТОВ "Сонячний ресурс" Тараса Шульського;

ТОВ "Стонс Актив" Дарʼї Руденко.

Початкова ціна була дещо більше – 6 мільйонів гривень.

Зверніть увагу! Перемогла компанія "Стонс Актив" зі ставкою 12,2 мільйона гривень, але її дискваліфікували.

